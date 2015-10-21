Исследование: лидером по реформам стало сельское хозяйство, аутсайдером — энергетика

Об этом говорится в исследовании газеты Сегодня.ua.

По оценке издания, спустя ровно год со дня подписания Коалиционного соглашения в сельском хозяйстве реформы выполнены на 80%.

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Так, Минагрополитики разработало Единую комплексную стратегию развития АПК на период до 2020 года и успешно гармонизирует законодательство о безопасности пищевых продуктов с требованиями ЕС. Кроме того, министерство инициировало масштабные проверки и финансовую диагностику госпредприятий, дальше остальных ведомств продвинулось в проведении открытых конкурсов на должности директоров ГП.

Второе место после аграрных редакция присудила реформам децентрализации — 76%.

«Почти завершены реформы децентрализации и сельского хозяйства, а вот с энергетикой опаздываем», — резюмируют авторы исследования, оценив прогресс реформирования этой сферы в 31%.

Среди аутсайдеров также реформа публичной администрации (33%), реформа системы органов правопорядка (41%), обновление власти и антикоррупционная реформа (45%). Несколько лучше, по оценке авторов исследования, дела обстоят с реформированием судебной системы (64%), системы нацбезопасности и обороны, а также здравоохранения (по 55%).

Реформа регуляторной политики и конституционная реформа выполнены на 56%. В целом, Коалиционное соглашение выполнено на треть. «Нет оценки продвижения по реформе ЖКХ, финсектора, инфраструктуры и экологической политики. Не видим мы и обещанного в соглашении ускоренного экономического роста», — говорится в исследовании.

Низкие темпы реформирования страны, по мнению опрошенных редакцией экспертов, во многом связаны с недостаточным количеством пленарных заседаний Верховной Рады, низкой продуктивностью работы нардепов и фракциями, которые «не могут заставить депутатов посещать заседания».