Через пять лет Украину может ждать "вторая серия" войны - российский журналист

Об этом заявил известный российский журналист Аркадий Бабченко в интервью УНИАН.

"По моим ощущениям, первая серия войны закончилась. Дальше будет примерно как сейчас. То есть провокации, обстрелы возможны. Здесь надо понимать, что, пока есть Владимир Путин, в России война будет всегда. Никаких других инструментов удержания ситуации в стране и удержания влияния на общество, кроме войны, у него не осталось. Сейчас война перенесена в Сирию и на пару лет военная повестка обеспечена. Если там что-то пойдет не так, я не исключаю переноса театра военных действий обратно на Донбасс. Это вполне возможно", - предположил Бабченко.

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По его словам, в данный момент наблюдаются абсолютные параллели конфликта на Донбассе с первой чеченской войной.

"Россия вошла в этот конфликт в 1994 году точно в таком же состоянии, как Украина в войну на Донбассе – нулевая экономика, практически полностью разрушенные институты государства, отсутствие боеспособной армии. Конечно, Украина – не Россия, но я все равно вижу предпосылки к тому, чтобы ваша страна развивалась по похожему сценарию. Если сравнивать, то между первой и второй чеченской войнами в России прошло около 5 лет. Я думаю, что примерно такой же срок ждет нас до начала второй серии на Донбассе", - отметил он.

Журналист считает, что это произойдет, когда низкая цена на нефть очень сильно ударит по российской экономике, и России будет совсем не до Донбасса, когда наружу выплывут внутренние проблемы.

"Украина за это время более-менее решит свои проблемы с экономикой, армией и решится защищать свою территорию – дойдёт до границы. Война будет закончена только тогда, когда на границе, на пунктах пропуска, будет развиваться украинский флаг", - отметил он.

Читайте полное интервью УНИАН с Аркадием Бабченко.