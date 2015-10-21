В политической подгруппе по Донбассу заявляют, что никак не могут найти точек соприкосновения

На заседаниях рабочей подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны не могут найти точек соприкосновения (общие позиции).

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный.

Бессмертный сообщил, что 20 октября рабочая подгруппа по политическим вопросам продолжала обсуждать вопрос так называемых избирательных модальностей, а именно: речь шла о вопросах администрирования выборов, месте и роли политических партий и средств массовой информации в политическом процессе, в том числе в условиях выборов. "Здесь у нас кардинально противоположные позиции", - сказал Бессмертный.

Он отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что в рамках украинского законодательства за проведение выборов и осуществление избирательных прав должна отвечать Центральная избирательная комиссия Украины.

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"Точно так же это касается вопроса политических сил, что не может на какой-либо территории бездействовать закон, ограничиваться, скажем, в чем-то права политических сил, потому что они созданы для того, чтобы реализовывать политический процесс", - заявил представитель Украины.

При этом он отметил, что "наши визави настаивают на том, что в этом анклаве не могут участвовать в избирательном процессе никакие политические партии, и ни один инструмент в политическом процессе им не должен принадлежать, там финансирование кандидатов, организация выборов, поддержка и т.д.", - заявил Бессмертный.

Также он отметил, что кардинальные различия существуют в вопросах работы средств массовой информации, в частности, в процессе проведения возможных выборов.

По его словам, противоположная сторона, используя различные эпитеты, сама хочет определять роль и место украинских СМИ в избирательном процессе. "И настаивают на том, чтобы было запрещено участие в освещении этих вопросов, более того, чтобы был создан какой-то специальный орган аккредитации", - сказал Бессмертный.

По его словам, этот орган якобы должен заниматься оценкой доступа СМИ на оккупированные территории. "Здесь мы не можем найти общий язык", - сказал Бессмертный.