В ОБСЕ рассказали, где боевики держат тяжелую технику, которую должны были бы отвести

Об этом говорится в отчете миссии.

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В частности, беспилотные летательные аппараты СММ заметили на территориях, которые подконтрольны боевикам "ДНР", два основных боевых танка - в районе Безымянного (в 29 км на восток от Мариуполя), 26 танков и 120-мм зенитно-ракетный комплекс 9K35 "Стрела-10М" - в районе Сонцевого (57 км на юго-восток от Донецка), три танка - в районе Мичурино (за 55 км на северо-восток от Мариуполя), две 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" - в районе Октября (за 28 км на северо-восток от Мариуполя).

Также в отчете сказано, что беспилотник миссии попал под электронное глушение сигнала над подконтрольной боевикам "ДНР" территорией Зайченко (25 км северо-восточнее Мариуполя).

В районе Комсомольского (43 км на юго-восток от Донецка) было замечено шесть танков.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибра до 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

16 октября пресс-центр АТО заявил, что украинские военные завершили отвод минометов калибра менее 100 мм в секторе "А" зоны АТО на Донбассе, то есть в Луганской области.