Жебривский передумал просить отмены выборов в Мариуполе

Об этом говорится в его заявлении по поводу проведения выборов в Мариуполе, размещенном на сайте Донецкой областной госадминистрации.

Он отметил, что "есть немало вопросов правового характера к решениям Мариупольской ТИК". "Они касаются расположения комиссии на территории частной компании, которая выставляет своего кандидата на должность городского головы, печати бюллетеней этой же компанией. Отмена таких решений относится к компетенции ЦИК или суда", - отметил Жебривский.

По его информации, сегодня в 12 часов завершилась печать избирательных бюллетеней, и они будут доставлены на участки. "Если политические силы, кандидаты на должность городского головы Мариуполя не соглашаются с решениями ТИК, они могут оспорить их в судебном порядке", - говорится в заявлении.

Жебривский отмечает, что остался вопрос безопасности как во время проведения агитационной кампании, так и в день голосования 25 октября. "Обеспечить общественный порядок - это обязанность Донецкой областной ВГА, на которой она сконцентрировала свое внимание и деятельность", - подчеркнул он.

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В то же время, председатель Донецкой областной ВГА отметил, что после обстрелов жилого дома из гранатомета, который произошел два дня назад, встал вопрос о возможной отмене выборов в Мариуполе. "К счастью, за последние сутки существенных нарушений безопасности в городе не зафиксировано. Безусловно, был факт присутствия в здании типографии, где печатаются бюллетени, представителей одного из добровольческих батальонов. Подчеркиваю, что они были без оружия и не вмешивались в избирательный процесс. После проведения разъяснительной работы добровольцы отошли, и на сегодняшний день наблюдать за процессом возле здания ТИК остался один представитель как частное лицо", - отметил Жебривский.

Так, он сообщил, что "Донецкая облгосадминистрация сегодня не видит законных оснований, как раз в части безопасности, для обращения в ЦИК с предложением об отмене выборов в Мариуполе".

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При этом, органы внутренних дел, Национальная гвардия, милицейские подразделения СБУ приведены в повышенное состояние готовности. Правоохранители несут круглосуточное патрулирование, чтобы обезопасить граждан от проявлений агрессии, нарушений общественного порядка и избирательного законодательства, говорится в заявлении.

"В городе уже фиксируются случаи подкупа избирателей, в частности, факты раздачи продуктовых пайков. Все они задокументированы, а нарушители будут привлечены к ответственности", - отметил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе уже зафиксировано 63 обращения о нарушениях в ходе избирательной кампании.

В частности, 9 октября в Главное управление МВД Украины в Донецкой области поступило заявление от председателя Мариупольской избирательной комиссии об умышленном уничтожении электронной базы данных.

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16 октября участники акции протеста заблокировали выход из рабочего помещения Мариупольской городской избирательной комиссии.

17 октября в милицию поступило несколько сообщений о драках в помещении, где базируется комиссия.

Кроме того, утром 19 октября в Мариуполе неизвестные обстреляли здание из гранатомета.

Позже председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривский предположил, что местные выборы в Мариуполе Донецкой области могут быть отменены.