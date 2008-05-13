Тимошенко обещала поддержать Ющенко на президентских выборах...

Лидер избирательного списка БЮТ в Киевсовет Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодня предупредила Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что в случае продолжения блокирования работы правительства со стороны Секретариата Президента она перестанет быть его партнером.

Как передает корреспондент УНИАН, об это Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на встрече с избирателями Подольского района столицы.

«Я сегодня в первый раз за последние 4 месяца предупредила Президента, что если так будет продолжаться, я ему – не партнер и не союзник. Потому что позорить и унижать собственную страну, экономически уничтожать страну – это не методы борьбы за следующие президентские выборы» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что при формировании коалиции демократических сил в парламенте после выборов 2007 года, она пообещала В.ЮЩЕНКО, что при условии непрепятствования работе правительства, она готова была поддержать его кандидатуру на следующих президентских выборах. «Но сейчас нужно ставить вопрос жестко», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она заверила избирателей в том, что никакого переформатирования коалиции не будет. «Никакого переформатирования коалиции, чтобы мы перешли на другую сторону и искали счастья на той стороне, которая ограбила страну, – такого не будет», - подчеркнула лидер БЮТ.

По ее словам, ради этого фракция БЮТ при необходимости намерена использовать такой инструмент, как блокирование трибуны ВР.