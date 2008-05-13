Турчинов: мы подчиним Кабмину силовые структуры

Блок Юлии Тимошенко намерен через изменения в Конституцию подчинить Кабинету министров силовые структуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил кандидат в меры Киеве от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сегодня на встрече с избирателями Подольского района украинской столицы.

«Нравится Президенту или не нравится, мы пойдем на изменения Конституции: подчиним местную власть и наведем порядок в стране. Более того, мы подчиним Кабинету министров силовые структуры», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Кандидат в мэры мотивировал такую позицию тем, что, несмотря на то, что в настоящее время силовые структуры подчинены Президенту, реальной борьбы с коррупцией и организованной преступностью не ведется.

«Силовые структуры должны не крышевать преступников, а бороться с ними», - добавил он.

В то же время А.ТУРЧИНОВ сообщил избирателям, что конституционный процесс может длиться до 8 месяцев в связи с тем, что сначала законопроект о внесении изменений в Конституцию необходимо рассмотреть в парламенте в первом чтении, затем направить в Конституционный Суд, и только после этого конституционные изменения могут быть приняты 300 голосами в ВР.