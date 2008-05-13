Ульянченко: увольнением губернаторов нельзя остановить инфляцию

Увольнением руководителей областных государственных администраций нельзя остановить инфляцию.

Об этом заявила председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО на совместной с губернаторами четырех областей пресс-конференции в УНИАН, комментируя намерения правительства завтра заслушать отчеты губернаторов пяти областей, где сложилась самая худшая ситуация с погашением долгов по зарплате и наблюдается самый больший рост цен.

По ее словам, увольнение губернаторов - не метод укрощения инфляции. В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула, что руководители областей сегодня пытаются максимально заниматься проблемами развития регионов, а не политикой.

“Мне кажется, что здравый смысл завтра (на заседании правительства – УНИАН) победит, у приглашенных губернаторов есть достаточно аргументов для серьезного, конструктивного разговора”, - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее убеждению, необходимо, чтобы завтра на заседании правительство услышало их, чтобы состоялся диалог двух структур исполнительной власти; людей, которые несут серьезную ответственность за жизнедеятельность регионов.

“Люди устали от подобных вещей, и я не думаю, что жителям той или иной области станет лучше, если уволят одного губернатора и назначат другого. Это не решит проблем”, - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, вместо этого сегодня власти необходимо заняться разработкой и принятием пакета законопроектов, направленных на развитие регионов и, в первую очередь, это изменения к государственному бюджету.

“Мне кажется, что и правительство, и губернаторы должны быть одинаково заинтересованы в стабильной работе парламента”, - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО, отметив, что именно от парламента сегодня зависят многие изменения в государстве.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции председатель Винницкой облгосадминистрации Александр ДОМБРОВСКИЙ отметил, что ни в одной стране мира на региональном уровне инфляцию преодолевать не пытались.

А.ДОМБРОВСКИЙ подчеркнул, что это можно сделать лишь на макроэкономическом уровне, при условии консолидации правительства, парламента, Национального банка и других.

Он назвал ошибочным тезис: “Если все хорошо – это благодаря центру, если все плохо – виноваты регионы”. Губернатор Винницкой области подчеркнул, что негативные тенденции в экономике сегодня наблюдаются из-за отсутствия устойчивой стратегии развития регионов. Однако политическое противостояние в центральной власти не дает возможности решать проблемы регионов.

А.ДОМБРОВСКИЙ отметил, что руководители областей пытаются сделать все возможное, чтобы удержать стабильную ситуацию в регионах.

В то же время председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ подчеркнул, что на сегодня губернаторы, по сути, являются гарантами стабильности в регионах, и перекладывать на них ответственность за темпы инфляции, по его мнению, неправильно. Он также отметил, что антиинфляционные мероприятия необходимо осуществлять на уровне государства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 14 мая планирует заслушать отчеты губернаторов пяти областей, где сложилась наихудшая ситуация с погашением задолженности по зарплате и наблюдается самый большой рост цен.

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что на этом заседании планируется также рассмотреть вопрос об увольнении некоторых губернаторов.

Как сообщил УНИАН источник в правительстве, на завтрашнее заседание Кабмина приглашены председатель Совета министров АРК Виктор ПЛАКИДА, губернаторы Волынской области Николай РОМАНЮК, Херсонской области Борис СИЛЕНКОВ, Черкасской области Александр ЧЕРЕВКО, и.о. председателя Запорожской обладминистрации Валерий ЧЕРКАСКА, и.о. председателя Львовской обладминистрации Николай КМИТЬ.