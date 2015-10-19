Сайт Рады отныне будет публиковать все депутатские запросы



Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом заявил председатель парламента Владимир Гройсман.

"С сегодняшнего дня обнародование запросов станет постоянной и обязательной практикой в работе парламента", - сказал он Гройсман.

"Приняв во внимание большие общественные ожидания по очистке власти, такие нововведения призваны предупреждать и выявлять коррупционную составляющую в деятельности народных депутатов Украины", - отметил Гройсман.

"Инциденты с депутатскими обращениями, которыми можно торговать, должны навсегда уйти в прошлое. Парламент должен очиститься и перевернуть эту позорную страницу своей истории", - заявил он.

Председатель ВР сообщил, что все депутатские запросы регистрируются в Верховной Раде, и вопрос их рассмотрения вносится в повестку дня пленарных заседаний.

При этом Гройсман отметил, что ситуация с депутатскими обращениями и письмами значительно сложнее, "поскольку такие документы нигде не регистрируются", и "пока содержание депутатских обращений для общественности недоступно".

Он отметил, что будет инициировать изменения в законодательство, которые позволят обнародовать депутатские обращения. В то же время Гройсман обратился к народным депутатам с призывом предоставлять свои депутатские обращения для размещения их на сайте.

Форма поиска уже опубликованных запросов народных депутатов текущего созыва доступна в подразделе "Контрольная деятельность" раздела "Главное" на сайте парламента или по ссылке: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/pkg_depzap.search_form.

Как известно, 17 сентября в сессионном зале ВР генеральный прокурор Виктор Шокин продемонстрировал видео, на котором якобы народный депутат Игорь Мосийчук называет расценки за обнародование депутатского запроса. В частности говорится о том, что за запрос народного депутата по коммерческим вопросам следует заплатить 10-15 тыс. долларов, а за депутатское обращение к властным структурам – от 3 до 5 тыс. долларов.