"Оппозиционный блок" обжаловал отказ зарегистрировать Добкина кандидатом в депутаты Харьковского облсовета

Партия "Оппозиционный блок" обжаловала отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать Михаила Добкина кандидатом в депутаты Харьковского областного совета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил юрист "Оппозиционного блока" Артур Мартин.

“Постановление ЦИК обжалуется в Киевском административном суде. По моей информации уже подан иск”, - сказал он.

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По мнению Мартина, ЦИК “предвзято отнеслась к кандидату в депутата Добкину”.

По его словам, причиной отказа в регистрации стали неполные сведения об общественной деятельности Добкина. При этом Мартин отметил, что с аналогичной биографией тот же состав ЦИК зарегистрировал Добкина кандидатом на предыдущих парламентских выборах.

Адвокат также отметил, что Харьковская областная избирательная комиссия вчера ночью “не проводила жеребьевку, а разыграла 14 и 15 места между «Оппозиционным блоком» и Блоком Дарта Вейдера”. Юрист подчеркнул, что согласно решению ЦИК, облизбирком должен был провести новую жеребьевку среди всех участников выборов. Мартин заявил, что решение о жеребьевке и печатании бюллетеней Харьковского облизбиркома будет обжаловано юридическим способом.

Как сообщал УНИАН, Харьковская областная избирательная комиссия четыре раза отказалась регистрировать список кандидатов "Оппозиционного блока" в Харьковский облсовет, после чего ЦИК запросила документы, и вечером 18 октября зарегистрировала 105 кандидатов от партии "Оппозиционный блок". В то же время ЦИК отказала в регистрации народному депутату Михаилу Добкину, включенному в список партии под первым номером.

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Кроме того, ЦИК обязала Харьковскую ОИК до 19 октября включительно в установленном порядке провести повторную жеребьевку по определению номеров местных организаций партий для размещения их названий в избирательном бюллетене по выборам депутатов Харьковского облсовета для голосования в многомандатном избирательном округе, обеспечив включение в избирательный бюллетень сведений о Региональной организации Политической партии "Оппозиционный блок".