Владелец магазинов на территории "ДНР" отказался от участия в выборах в Киевсовет

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, член фракции БПП Владимир Арьев.

"История с бывшим владельцем донецкой "Обжоры" Вячеславом Соболевым закончилась. Он написал заявление о снятии с выборов после разговора с руководством БПП "Солидарность", - говорится в сообщении.

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Арьев отметил, что в партии были возмущены этим случаем.

"После выборов будет серьезная чистка местных ячеек. Полетят головы", - пообещал нардеп.

Ранее УНИАН сообщал, что в депутаты Киевской областной рады от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" по территориальному округу №33 баллотируется Вячеслав Соболев, являющийся владельцем сети магазинов "Обжора", которые работают, в том числе, в оккупированном Донецке.