БПП ведет в Киевский облсовет владельца магазинов, работающих в "ДНР"
10:49, 19 октября 2015Политика
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В депутаты Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" по территориальному округу №33 баллотируется Вячеслав Соболев.
БПП продвигает в Киевский облсовет собственника сети магазинов в "ДНР" / vlada.io
Как сообщает "Украинская правда", Соболев является собственником сети магазинов "Обжора", работающих, в том числе, в оккупированном Донецке.
Свою работу торговая сеть ведет от имени ООО "Донукрторг", зарегистрированного в Мариуполе.
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Согласно данным на сайте "Обжоры", сеть располагает 11 магазинами в Донецке, по одному в Макеевке, Енакиево и Харцызске. Единственный магазин на неоккупированной территории расположен в Мариуполе.
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