БПП ведет в Киевский облсовет владельца магазинов, работающих в "ДНР"

Как сообщает "Украинская правда", Соболев является собственником сети магазинов "Обжора", работающих, в том числе, в оккупированном Донецке.

Свою работу торговая сеть ведет от имени ООО "Донукрторг", зарегистрированного в Мариуполе.

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Согласно данным на сайте "Обжоры", сеть располагает 11 магазинами в Донецке, по одному в Макеевке, Енакиево и Харцызске. Единственный магазин на неоккупированной территории расположен в Мариуполе.