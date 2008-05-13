Яценюк признался: иногда даже руки опускаются

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обещает приложить максимум усилий для разблокирования работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в интервью журналистам.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, ВР не надо руководить «ни из Банковой, ни из Грушевского, мы самостоятельно в стенах парламента разберемся».

Председатель ВР напомнил, что на 13.00 запланировано проведение заседания Согласительного совета. Он надеется, что на заседании политики достигнут компромисса и парламент вернется к «перманентно-нормальной работе, как это было раньше».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, ему стыдно за сегодняшнюю ситуацию, которая сложилась в ВР, и «иногда даже руки опускаются». Вместе с тем он добавил, что приложит максимум усилий, чтобы парламент работал.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что Согласительный совет «не разрешит конституционного и персонального конфликта».

Он призвал коалицию, чтобы она, взяв на себя всю полноту ответственности за ситуацию в государстве, «реализовала эту ответственность и показала, что она умеет выполнять задекларированное и наобещавшее перед выборами».

Спикер отметил, что перманентные политические кризисы продолжаются со времени провозглашения независимости государства. По его словам, иногда они обостряются. По мнению А.ЯЦЕНЮКА, именно сейчас в Украине и происходит такое обострение.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что парламент готов к таким ситуациям и всегда умел из них выходить. В то же время он отметил: «Мы деградируем политически и экономически как внутри страны, так и на внешнем фронте».

Говоря о требованиях фракции Блока Юлии Тимошенко, представители которой блокируют работу ВР, он напомнил, что именно коалиция формирует повестку дня работы парламента. По его словам, на текущую неделю запланировано рассмотрение 34-х законопроектов, поданных правительством. Спикер отметил, что народные депутаты должны рассматривать эти проекты законов, а не блокировать работу парламента. По предложению коалиции могут быть рассмотрены любые законопроекты, которые она считает наиболее актуальными, сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, в 10.00 Президент Виктора ЮЩЕНКО должен был выступить в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Однако депутаты от БЮТ заблокировали парламентскую трибуну, президиум, правительственную ложу и ложу судей.

По словам народного депутата от БЮТ Андрея ШЕВЧЕНКО, его фракция будет блокировать трибуну парламента, если до выступления Президента в Верховной Раде не будут приняты антиинфляционные законы и кадровые решения.

Из-за блокирования Президент так и не выступил с Посланием.

Позже А.ЯЦЕНЮК закрыл утреннее заседание парламента. Он пригласил на 13.00 лидеров фракций парламента для консультации с целью разблокирования работы ВР.

Спикер напомнил, что в 16.00 начнется вечернее заседание ВР.

Он отметил, что сегодня в парламенте произошло беспрецедентное событие, когда представители парламентского большинства заблокировали работу ВР.