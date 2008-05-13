Ющенко рассказал, на что он свое здоровье положил

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Национальный конституционный совет является единственным органом, который может разрабатывать изменения в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Циркулирует много слухов, что кто-то, где-то в кустах написал изменения к Конституции Украины и пытается таким же авантюрным путем, как это делалось в 2004 году, с авторами, которых вы хорошо знаете, продвинуть через парламент, через нарушение закона, через надуманное создание ВСК изменения в Конституцию», - сказал глава государства.

Он заметил, что в данном случае речь идет об изменениях в Конституцию, которые были написаны «под конкретный заказ». «Я вас всех предупреждаю - это очередная угроза стране», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также отметил, что эти изменения Основного Закона пытаются узаконить таким же путем, как и в 2004 году, и это может спровоцировать противостояние в стране.

Он отметил, что единственным органом по обсуждению и наработке изменений к Основному Закону, является Национальный конституционный совет с привлечением специалистов, общественности, юристов.

Глава государства подтвердил, что не намерен легитимизировать конституционные изменения без участия парламента, но, по его убеждению, проект изменений должен разрабатывать конституционный совет, потом он должен быть внесен в парламент, получить вывод Конституционного Суда и после этого одобрен на референдуме.

В.ЮЩЕНКО призвал журналистов ответственно отнестись к освещению конституционного процесса.

«У нас есть два варианта: один вариант, если мы не искренние, если у нас короткая историческая память, просто вернуться к тому, что у нас было в 2004 году. Я убежден, что никто под чьим-то политическим сапогом жить уже не будет в этой стране. Я положил свое здоровье для того, чтобы эта страна не возвращалась назад. Она не вернется. Я вам даю слово. Но, с другой стороны, другой процесс демократический, прозрачный может быть инициирован только Президентом. Я рассчитываю на вашу поддержку», - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2007 года Президент издал Указ о создании Национального конституционного совета, который должен подготовить проект новой редакции Конституции Украины.

В совет вошли представители политических сил, общественности, специалисты. В апреле этого года была обнародована концепция изменений в Конституцию, разработанная НКС.

В то же время фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов настаивают на создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины для внесения изменений в Конституцию.

Вместе с тем, лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО от имени фракции неоднократно заявлял, что голосование членов БЮТ за создание ВСК относительно Конституции может привести к расколу коалиции.

БЮТ настаивает, чтобы 15 мая в ВР состоялось голосование относительно создания Временной специальной комиссии. Представитель БЮТ сообщил, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предложенный блоком, существенно будет отличаться от концепции, разработанной Национальным конституционным советом.

В свою очередь, Партия регионов готовит собственный вариант изменений в Конституцию, которые планирует доработать через неделю.