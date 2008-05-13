Ющенко советует Тимошенко отказаться от сладких конфет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство и коалицию срочно внести изменения в госбюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил на брифинге в Верховной Раде.

Президент отметил, что борьба с инфляцией невозможна без внесения изменений в бюджет, который бы предусматривал эффективные инструменты по ее преодолению.

В.ЮЩЕНКО выразил сожаление, что правительство до сих пор не смогло внести изменения в бюджет, хотя должно было это сделать в течение 30 дней с начала года. «Очевидно, в этом мало кто видит из ответственных правительственных чиновников приоритет или серьезный ответ на те вызовы, которые существуют перед национальной экономикой», - сказал Президент.

Он также отметил, что сегодня необходимо срочно заняться сельскохозяйственным сектором.

Президент также призывает заняться антиинфляционными мерами, поскольку "инфляционная угроза в экономическом плане является наиболее серьезной угрозой дестабилизации экономического положения".

"Как экономист я хочу сказать, что это можно сделать через пересмотр и внесение изменений и дополнений в бюджет. Без популизма, без сладких конфет. Дать компенсации тем людям, которые уже пострадали от колоссально большой инфляции. Это люди, за которыми стоит только государство. Без государства эти шаги никто не предпримет", - цитирует ЮЩЕНКО Украинская правда.