Ющенко: это - беспрецедентный случай в истории Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что ему не удалось выступить в Верховной Раде с ежегодным посланием по “надуманным причинам”, которые выдвинул БЮТ, требуя внеочередно поставить в повестку дня работы ВР пакет антикризисных мер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на брифинге в парламенте после продолжительных консультаций с лидерами парламентских фракций и председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Президент отметил, что повестка дня была согласована, и он имел “четкое ощущение”, что сегодня ему удастся выполнить свой конституционный долг и обратиться к парламентариям с ежегодным посланием, однако этого не произошло.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил, что это впервые в истории Украины беспрецедентный случай, когда парламентское большинство, отвечающее за работу парламента, само ее и блокирует.

Президент заявил, что парламентско-правительственная коалиция должна взять на себя ответственность за происходящие процессы.

Как сообщал УНИАН, в 10.00 Президент Украины В.ЮЩЕНКО должен был выступить в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Однако депутаты от БЮТ заблокировали парламентскую трибуну, президиум, правительственную ложу и ложу судей.

Фракция БЮТ требует принятия антиинфляционных законов и ряда кадровых решений.