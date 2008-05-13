Яценюк открыл утреннее заседание ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отрыл утреннее пленарное заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер зашел в сессионный зал не через вход в президиум, а через вход, которым обычно депутаты заходят в зал.

А.ЯЦЕНЮК пытался занять свое рабочее место, однако депутаты от Блока Юлии Тимошенко помешали ему. Тогда он вынужден был, стоя возле трибуны, громко предложить депутаты зарегистрироваться. В сессионном зале зарегистрировались 256 народных депутатов.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что не может в нормальном режиме руководить работой ВР, поэтому предложил депутатам разойтись, однако не закрыл пленарное заседание.

Депутаты от БЮТ продолжают блокировать трибуну и президиум парламента.