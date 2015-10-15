В Киев приехали эксперты по противодействию прокремлевской пропаганде
В Киев приехала группа, которая работает в Европейской службе внешних действий ЕС по вопросам противодействия российской пропаганде.
Об этом сообщает представительство ЕС на своей странице в Twitter, передает "ЕвроПравда".
Как отмечают в дипломатическом ведомстве, в Киеве эксперты провели встречу с представителями украинских медиа и профильных общественных организаций. Кроме того, они встречались с представителями власти.
Как известно, команда ЕС по противодействию российской пропаганде в полной мере заработала в сентябре.
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В обязанности экспертов входит коммуникация и продвижение политики ЕС в рамках Восточного партнерства; укрепление средств массовой информации и независимости СМИ; повышение потенциала ЕС для предвидения и реагирования на дезинформацию.
Недавно было определено, что украинское направление в Страткоме возглавит чех Якуб Каленский.