В Киев приехали эксперты по противодействию прокремлевской пропаганде

Об этом сообщает представительство ЕС на своей странице в Twitter, передает "ЕвроПравда".

Как отмечают в дипломатическом ведомстве, в Киеве эксперты провели встречу с представителями украинских медиа и профильных общественных организаций. Кроме того, они встречались с представителями власти.

Как известно, команда ЕС по противодействию российской пропаганде в полной мере заработала в сентябре.

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В обязанности экспертов входит коммуникация и продвижение политики ЕС в рамках Восточного партнерства; укрепление средств массовой информации и независимости СМИ; повышение потенциала ЕС для предвидения и реагирования на дезинформацию.

Недавно было определено, что украинское направление в Страткоме возглавит чех Якуб Каленский.