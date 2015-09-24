Российская делегация распространяет антиукраинскую пропаганду на конференции ОБСЕ в Варшаве - СМИ
Российская делегация распространяет антиукраинскую пропаганду на конференции ОБСЕ в Варшаве, в большинстве материалов, что их раздают представители РФ, утверждается, что украинская сторона регулярно нарушает права и свободы людей на Донбассе и в зоне проведения АТО.
Об этом сообщает Громадське радіо.
С 21 сентября по 2 октября в Варшаве проходит Совещание ОБСЕ по рассмотрению соблюдения обязательств, посвященных человеческому измерению (Human Dimension Implementation Meeting) — крупнейшая в Европе конференция по вопросам соблюдения прав человека. В ней принимают участие представители государств-членов ОБСЕ, эксперты по международным вопросам, представители неправительственных организаций и медиа.
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Как сообщил участник конференции, программный директор ГО «Телекритика» Роман Шутов, российская делегация распространяет раздаточные материалы с недостоверными данными. В частности, это листовки, направленные на дискредитацию киевского правительства. Одна из листовок является компиляцией так называемых «фактов», которые, по мнению российских представителей, подтверждают «прямые и значительные нарушения Украиной Минского протокола». Вторая открытка — подборка «попыток Украины блокировать мониторинговую миссию ОБСЕ».
В других материалах, которые распространяли с пометкой «Украинский правозащитный комитет», речь идет о «жестокости и преступлениях против национальных и языковых меньшинств» и попытках «создать в Украине моноэтническую страну».
Кроме того, во время мероприятия раздавались книжки «фейковых» украинских и российских «общественных организаций».