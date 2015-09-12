"Чист, как слеза": председатель ГФС Насиров заверил, что не владеет недвижимостью в Лондоне

Так он в эфире ток-шоу "Шустер Live" на телеканале "1+1" ответил на обвинения нардепа Егора Соболева в том, что Насиров не внес зарубежную недвижимость в декларацию, передает ТСН.

"Квартира в Лондоне не является моей собственностью и моя декларация была заполнена в соответствии с законодательством Украины. Я за последние лет пять всегда получал "чистую" зарплату, платил огромные налоги — это все есть в моей декларации. Поэтому я могу сказать, что я чист, как слеза", - сказал Насиров.

Как сообщал УНИАН, Константин Ликарчук, уволенный накануне с должности заместителя председателя Государственной фискальной службы, обнародовал выписку из реестра, согласно которой его бывший начальник Роман Насиров владеет квартирой в Лондоне.

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Эту недвижимость, по данным Ликарчука, Насиров не внес в декларацию о доходах, которую подавал в Украине. Согласно документам, человек по имени Роман Насиров взял квартиру в лизинг на 125 лет 15 ноября 2007 года в компании Toynbee Housing Partnership Association Limited. В декларации Насирова по 2014 год эта квартира не указана.