Литовский евродепутат: ЕС не должен посылать России сигналы о возможности пересмотра санкций

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое убеждение 14 октября в рамках пленарного заседания Европейского парламента высказал депутат Пятрас Ауштрявичюс (группа Альянса либералов и демократов, Литва).

"Я уверен, что сейчас посылать любые сигналы Москве о возможности смягчить или снять санкции будет слишком рано и поэтому нанесет вред. Кремль может расценить это как нашу слабость", - заявил он.

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Ауштрявичюс считает, что вместо этого ЕС должен прислать в Украину миссию, которая бы гарантировала безопасность при доставлены гуманитарной помощи.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

В марте 2015 года президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского Союза на саммите ЕС решили связать дальнейшие санкции против России с выполнением Минских договоренностей, и эти меры будут в силе до полного выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В сентябре Совет ЕС принял решение продлить еще на полгода санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.