В Китае высказываются за объективное расследование катастрофы MH17

Как сообщает пресс-служба МИД Китая, об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин сегодня на брифинге в Пекине.

Представитель китайской дипломатии отметила, что "китайская сторона приняла к сведению доклад о расследовании, который был представлен Советом безопасности Нидерландов о трагической катастрофе рейса MH17".

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"Китайская сторона поддерживает независимое, справедливое и объективное расследование инцидента в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН, чтобы таким образом, привлечь виновных преступников к ответственности", - отметила Хуа Чуньин.

Как сообщал УНИАН, 13 октября на военно-воздушной базе Нидерландов председатель Совета безопасности Нидерландов Чиббе Яустра обнародовал отчет о расследовании катастрофы рейса МН17, в котором отмечается, что самолет «Малазийских авиалиний» был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой с зенитно-ракетного комплекса "Бук". Также установлено, что ракета была выпущена с территории размером 320 кв км в восточной части Украины.