MH17. Растерзанный рейс

Вопреки ожиданиям, следователи так и не дали ответ на главный вопрос: кто виноват в трагедии, унесшей жизни 300 пассажиров и членов экипажа, и кто должен понести за нее справедливое наказание.

Пять стран, чьи граждан находились на злополучном борту, - Нидерланды, Малайзия, Австралия, Великобритания, Бельгия – не узнали ничего нового о том, что случилось 17 июля 2014 года. Как и год назад, следствие заявило: самолет был сбит. Ракетой для комплекса ПВО Бук-М1 (производится только в Российской Федерации). Управлявшие пуском люди и люди, отдавшие преступный приказ, – это осталось за кадром и многостраничными томами технического отчета, доступ к которому получили лишь ограниченного число лиц.

Утром, 13 октября, власти Нидерландов, как наиболее пострадавшей стороны и страны-координатора основного массива расследования, заявили, что детали проделанной работы будут представлены в закрытом режиме – родственникам погибших и представителям Совета по безопасности Нидерландов. Председатель Совета Чиббе Юстра отметил, что прессе покажут лишь технические аспекты и расскажут, как случилась трагедия. Иных подробностей журналистам настоятельно рекомендовали не уточнять.

Презентация доклада Совбеза Нидерландов о причинах крушения рейса МН17 прошла в большом ангаре. За спиной докладчика высилась реконструкция передней части самолета. Растерзанного. Именно так выглядела кабина пилотов, прошитая металлическими объектами ракеты, выпущенной из «Бука». Три члена экипажа скончались сразу же, все остальные в считанные секунды потеряли сознание. Они уже не могли понимать или ощущать, что происходит. Самолет развалился в воздухе.

«Мы получили ответ, почему. Но нет ответа, откуда была выпущена ракета. Для этого необходимо провести дополнительное расследование, на проведение которого мандата у Совбеза Нидерландов нет. Теперь это должны сделать Украина и Россия. Территория [с которой мог быть произведен пуск ракеты] составляет 320 квадратных километров. Будет ли это сделано? Исходя из поведения российской стороны, рассчитывать на проведение такого объективного расследования шансов мало», - подчеркивали голландцы.

Это негласно подтвердили и из Москвы. Накануне презентации доклада, из российской столицы «включался» корреспондент нидерландского телеканала, передавая новости о том, что российская сторона продолжает упорно отрицать свое соучастие в катастрофе самолета. Ему напомнили, что американцы в свое время разбомбили госпиталь в Афганистане, но признали свою ошибку и извинились. «Возможно ли это в случае с Россией?", - задалась вопросом голландская сторона. Ответ журналиста был отрицательным.

Представители голландского Совбеза уже заявили, что продолжат расследование и будут искать виновных – вплоть до конкретных исполнителей пуска ракеты. И когда будет известен ответ на вопрос «кто?», вопрос «откуда» станет уже не столь значим. Важно будет наказать тех, кто запустил ракету и тех, кто отдал приказ.

«Это был теракт. Ракета была пущена так, чтобы была поразить пилотов самолета, чтобы даже аварийная посадка самолета оказалась невозможной»

В это же время в Киеве, в забитом до отказа журналистами пресс-центре правительства, шла своя презентация. Четыре десятка телекамер и столько же фотоаппаратов запечатлели смоделированные кадры столкновения самолета с ракетой. «Ракета была выпущена из территории, подконтрольной боевикам, из Снежного. Это была российская ракета «Бук-М1». Это был спланированный террористический акт, - рассказал вице-премьер-министр Украины, глава Межведомственной комиссии по расследованию причин катастрофы MH-17 Геннадий Зубко. – Ракета была пущена встречным курсом. По траектории ее движения понятно, что она должна была поразить пилотов самолета, чтобы даже аварийная посадка самолета оказалась невозможной».

Он подчеркнул, что технические выводы украинских специалистов полностью подтверждают выводы голландских следователей о том, как произошла трагедия, и что стало ее причиной. «Это был террористический акт», - подчеркнул Зубко и тут же отбросил все инсинуации о якобы существовавших истребителях – перехватчиках, атаковавших малазийский лайнер, или специальной наводке диспетчеров.

Зубко также подтвердил, что, следом за техническим этапом расследования, начнется и уголовный. Следствие продолжится. «Уголовное расследование должно быть завершено в феврале 2016 года. И мы ожидаем, что уголовное расследование окончательно ответит на вопросы по этому террористическому акту, - сказал Зубко. – Конечно, этот срок может быть и продлен. Но уже то, что мы видим в техническом отчете, дает нам понять, насколько циничным был этот террористический акт».

Одновременно Зубко подчеркнул: важно не только установить виновных, но и сделать такие ситуации в дальнейшем невозможными. С ним согласился и глава Государственного предприятия обслуживания воздушного движения «Украэрорух» Дмитрий Бабейчук. «К сожалению, мы получили печальный опыт. Да, мы стали экспертами по расследованию катастроф… Теперь наша задача не только поставить точки, но и упредить подобные случаи в будущем», - отметил Бабейчук, добавив, что опыт нашей страны будет активно использован в разработках и протоколах Международной организации гражданской авиации (ICAO) по вопросам безопасности полетов.

Между тем, судебные перспективы дела пока выглядят туманными. Хотя украинские эксперты утверждают, что Украина, совместно с международной группой следователей, способна доказать вину причастных к катастрофе малазийского «Боинга», они солидарны и в том, что наказать виновных вряд ли удастся. В лучшем случае, привлечь к ответственности можно будет конкретных исполнителей террористического акта (боевой расчет «Бука»), но не тех, кто отдавал приказ – сбить самолет (или разместить устройство, которое убило сотни невинных людей, на контролируемой сепаратистами территории и привести его в боевую готовность).

Дело в том, что, как подчеркнула заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль, в существующих условиях построения мировой правовой системы все военные преступления и преступления против человечества должны пройти обсуждение в Совете безопасности ООН. Без резолюции этого органа какой-либо суд и наказание высших должностных лиц Российской Федерации, давших добро на размещение и применение комплексов ПВО на контролируемой террористами части украинской территории – невозможны. А Россия на сегодняшний день – не только «заинтересованная» сторона, но также постоянный член Совбеза ООН, и имеет право вето на любое решение органа. Именно Россия, напомнила Зеркаль, застопорила решение о международном трибунале по МН-17. И потому, считает замглавы МИД, сейчас необходимо найти другую форму создания такого трибунала. В противном случае, уверена дипломат, все усилия Украины, направленные на то, чтобы наказать преступников, будут тщетными.

«Прокурор решает, кого к какой ответственности привлекать и какие есть основания для привлечения к ответственности. Однако, для того, чтобы прокурор высказал свое мнение, – должен быть какой-то суд», - поясняет Зеркаль.

Кто за это ответит?

Правозащитник Станислав Батрин заявил УНИАН, что, по его мнению, реально можно говорить лишь об ответственности российских наемников – экипаже «Бука», сбившего гражданский лайнер. «А уже потом можно будет говорить о трибунале в отношении России за пособничество терроризму. Это делать не поздно. Главное, чтобы украинские власти фиксировали доказательства и легализировали их в судах. В виде приговоров виновным», - подчеркнул Батрин.

Юрист-международник Роман Марченко, старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», пояснил УНИАН, что, если в ходе уголовного расследования, как на то надеются голландская и украинская стороны, будут установлены конкретные виновные – вплоть до экипажа комплекса Бук-М1 – Украина может сама открывать уголовные дела и искать обвиняемых по линии Интерпола. «Если их поймают в любой точке мира любая цивилизованная страна должна их направить в Украину для суда. Также подобное уголовное дело может быть возбуждено не только по месту преступления, но и в других странах, например, в Голландии в Малайзии, и эти страны также могут претендовать на привлечение этих лиц к ответственности. Кроме уголовной ответственности, существует также ответственность гражданско-правовая. То есть, все потерпевшие, как авиакомпания, так и родственники погибших, могут обращаться в суды с гражданскими исками о взыскании ущерба с лиц, управлявших этим «Буком». Соответственно, мы говорим о двух основных вещах – гражданско-правовой ответственности и уголовной», - сказал Марченко.

На этом, пока, все правовые направления развития ситуации исчерпываются. Однако, и их будут использовать. Ради тех, кто погиб. Для того, чтобы подобное не повторилось.«Украина, как и другое государство, может передать в Россию материалы уголовного дела. В международном праве действует принцип «выдай или суди». Соответственно, если Россия откажется их выдать, можно передать ей материалы дела», - отметил Марченко, добавив, что вряд ли в Россию кто-либо передаст материалы дела в надежде на местный справедливый суд.Он также отметил, что даже в случае, если виновные будут прятаться в других странах – той же России, в правовой практике и на этот случай есть механизм наказания.

Ирина Сомер, Гильзе-Рейн, Нидерланды; Олеся Сафронова, Киев