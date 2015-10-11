На российском ТВ Путина "перепутали" с Гитлером (видео)

В выпуске «Сейчас» собирались показать сюжет про актера, который месяц ездил по Германии в образе Адольфа Гитлера и общался с простыми людьми, передает "Белорусский партизан".

«И встречали его как предводителя, которому было на что пожаловаться. Виталий Чечухин присмотрелся, игра ли все это?» - сказали ведущие передачи, анонсируя сюжет.

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Правда, вместо сюжета об актере в эфир пошел другой - о Путине, который встретился с лауреатами конкурса «Учитель года».

Стоит подчеркнуть, что видеоряд с российским президентом несколько секунд сопровождался подписью «Прогулки с Гитлером».