На российском ТВ Путина "перепутали" с Гитлером (видео)
00:46, 11 октября 2015Курьёзы
15806
В новостной программе «Сейчас» петербургского «Пятого канала» случайно скрестили сюжеты про актера, играющего Гитлера, и встречу Владимира Путина с учителями.
На российском ТВ случился казус / Скриншот из видео
В выпуске «Сейчас» собирались показать сюжет про актера, который месяц ездил по Германии в образе Адольфа Гитлера и общался с простыми людьми, передает "Белорусский партизан".
«И встречали его как предводителя, которому было на что пожаловаться. Виталий Чечухин присмотрелся, игра ли все это?» - сказали ведущие передачи, анонсируя сюжет.
Читайте такжеЗа сравнение Путина с Гитлером россиянин получил три года колонии
Правда, вместо сюжета об актере в эфир пошел другой - о Путине, который встретился с лауреатами конкурса «Учитель года».
Стоит подчеркнуть, что видеоряд с российским президентом несколько секунд сопровождался подписью «Прогулки с Гитлером».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter