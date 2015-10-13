Кабмин планирует ввести мораторий на проверку СМИ до завершения местных выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил сегодня на заседании правительства.

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В частности, в Кабмин с соответствующей просьбой обратился министр информационной политики Юрий Стець: "Просил бы внести по неотложной процедуре постановление о введении ограничений относительно проверок деятельности СМИ в период до завершения избирательного процесса на местных выборах в 2015 году".

После этого Яценюк отметил, что ему "поступило письмо председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана с аналогичной просьбой..."

"Давайте правительственным постановлением до момента проведения выборов обратимся ко всем органов местной власти насчет того, чтобы запретить проведение проверок СМИ. Я поддерживаю и вношу это решение на рассмотрение Кабинета министров", - подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Верховная Рада не смогла проголосовать за решение о запрете проверок СМИ во время избирательной кампании из-за отсутствия в сессионном зале большого количества народных депутатов.

"Сигнальные" голосование для определения количества депутатов в зале показывали, что их меньше 200, а для результативного голосования необходимо минимум 226. Под конец заседания в сессионном зале вообще остались около 10 депутатов.

Председатель ВР тогда заявил, что обратится от имени парламента к премьер-министру, председателя Государственной фискальной службы с официальным письмом, где содержится просьба не проводить проверки СМИ во время избирательной кампании.

В свою очередь министр информполитики Стець отметил, что предложит на ближайшем заседании правительства урегулировать этот вопрос. "Попробуем сделать это через правительство Украины", - сказал Стець.