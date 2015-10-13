Кабмин вносит в ВР законопроект, который предусматривает присягу на верность флагу - Яценюк

13:36, 13 октября 2015
Политика
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Кабмин внесет в ВР законопроект о государственном флаге, он предусматривает введение присяги на верность флагу.

REUTERS

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНИАН.

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"Кабмин вносит в ВР законопроект о государственном флаге, он предусматривает введение присяги на верность флагу", - сказал Арсений Яценюк.

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