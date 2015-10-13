Мэр Киева сегодня выполняет роль нанятого президентом "красного директора" – Корбан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время круглого стола "Будущее Киева".

"В моем понимании сегодня Киев - это такое государственное предприятие, где мэр города в общем-то является таким себе "красным директором", и он управляет городом как обычным заводом, где горожане - это сотрудники", - считает председатель партии "УКРОП".

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В этой связи Корбан отметил, что "они все производят какой-то продукт и в результате это предприятие советское, оно уже фактически исчерпало себя, исчерпало ресурс, и то что мы говорим о действительно тяжелом положении коммунальной сферы, плохой воде, экологии в городе, это все наследие прошлого, это исчерпанный ресурс этого советского предприятия под названием город Киев".

Обращая внимание на намерение властей, в частности президента Украины, провести децентрализацию в стране, Корбан сказал, что сначала необходимо определить суть понятия децентрализация. "Речь идет о том, что полномочия центральная власть должна передать на места, и город Киев - это тоже часть этих мест, куда должна центральная власть передать часть своих полномочий", - сказал Корбан.

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Он подчеркнул, что речь идет не только о полномочиях, но и о финансовых ресурсах для того, чтобы эти города могли развиваться.

"Мы сегодня видим, что партии, которые представлены в парламенте, партии, которые представлены в центре, активно навязывают себя на местных выборах. Что в результате мы получим? Мы получим центральную власть, которая выберет на местах своих вассалов, которые будут осуществлять ту же центральную власть на местах, и тогда сама суть слова децентрализация теряет всякий смысл", - заявил Корбан.

Кандидат в мэры Киева считает, что на местах люди должны выбирать ту власть, которую они знают и понимают, которая делает что-то для этих людей на местах, а не из центра. "Самое главное - это должна быть такая власть, которая, защищая интересы своих громад, должна иметь волю для того, чтобы центру сказать "нет", когда это потребуется, защищая также интересы своих громад", - заявил Корбан.

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На примере столицы председатель партии "УКРОП", говоря о городском голове, выразил мнение, что тот "выполняет функцию нанятого красного директора, которого нанял президент. Фактически мэром Киева сегодня является президент, который говорит: "ну да, вот есть мой менеджер, вы особо на него не обращайте внимание... Но я за него, если что, отвечу".

Таким образом, Корбан заявил, что для того, чтобы начать эффективно внедрять децентрализацию, должны измениться сами громады. По его убеждению, в большинстве городов Украины нет фактически громад.