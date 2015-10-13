Нацсовет по телерадиовещанию отменил проверки СМИ на время выборов
13:12, 13 октября 2015Политика
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Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания перенесла плановые и внеплановые проверки ТРК на время после местных выборов.
Нацсовет отменил проверки СМИ перед выборами / rusbase.vc
Об этом говорится в сообщении Нацсовета.
"Согласно приказу председателя Национального совета от 12 октября плановые и внеплановые проверки лицензиатов, которые должны были состояться в период с 12 по 23 октября этого года, переносятся на время после завершения местных выборов в Украине", - сказано в нем.
Приказы регуляторного органа, изданные с 15 сентября по 6 октября этого года, на основании которых должны проходить проверки, признаны утратившими силу.
Напомним, с обращением относительно прекращения проверок СМИ перед местными выборами обратился вчера к Нацсовету по телерадиовещанию председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.
25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы.
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