Нацсовет по телерадиовещанию отменил проверки СМИ на время выборов

Об этом говорится в сообщении Нацсовета.

"Согласно приказу председателя Национального совета от 12 октября плановые и внеплановые проверки лицензиатов, которые должны были состояться в период с 12 по 23 октября этого года, переносятся на время после завершения местных выборов в Украине", - сказано в нем.

Приказы регуляторного органа, изданные с 15 сентября по 6 октября этого года, на основании которых должны проходить проверки, признаны утратившими силу.

Напомним, с обращением относительно прекращения проверок СМИ перед местными выборами обратился вчера к Нацсовету по телерадиовещанию председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы.