Гройсман добивается введения моратория на проведение проверок СМИ перед выборами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, мораторий должен быть введен для обеспечения объективного и беспрепятственного освещения хода предвыборной кампании» и «конституционного права граждан Украины на информацию».

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«Осуществление проверок в период избирательного процесса и возможные злоупотребления со стороны лиц, осуществляющих проверки, могут привести к нарушению конституционных гарантий на свободу слова в Украине, негативно повлиять на процесс обеспечения хода предвыборной кампании», - говорится в сообщении.