Гройсман добивается введения моратория на проведение проверок СМИ перед выборами
17:07, 12 октября 2015Политика
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Гройсман обратился к премьер-министру, руководству Госфискальной службы и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой ввести мораторий на проведение проверок СМИ перед местными выборами 25 октября.
Гройсман считает проверки СМИ накануне выборов неуместными / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, мораторий должен быть введен для обеспечения объективного и беспрепятственного освещения хода предвыборной кампании» и «конституционного права граждан Украины на информацию».
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«Осуществление проверок в период избирательного процесса и возможные злоупотребления со стороны лиц, осуществляющих проверки, могут привести к нарушению конституционных гарантий на свободу слова в Украине, негативно повлиять на процесс обеспечения хода предвыборной кампании», - говорится в сообщении.
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