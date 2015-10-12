Парламентская ассамблея НАТО призвала Запад быть готовым ужесточить санкции против России

В частности, члены Парламентской ассамблеи НАТО призвали правительства и парламенты стран-членов сохранять нынешний режим санкций в отношении России, введенных из-за конфликта на Донбассе, пока не будут полностью выполнены Минские соглашения, сообщает радио "Свобода". При этом члены Парламентской ассамблеи НАТО призвали быть готовыми усилить эти санкции, если Россия не выполнит Минские договоренности.

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Санкции же, введенные из-за аннексии Крыма, должны сохраняться, пока не будет положен конец этой аннексии, говорится в резолюции, которую приняла ассамблея.

Кроме этого, среди требований в резолюции значаться - противостояние обманчивым утверждением России о непричастности к конфликту на востоке Украины, недопущение возможности России оказывать политическое давление на Европу, необходимость покончить с зависимостью от российских энергоносителей.

"Со временем на нас, вероятно, будут все больше давить, требуя отмены санкций. Тем не менее, конечное решение будет зависеть от действий России, которой необходимо сойти с опасного курса, которым он следует в Украине, - считает докладчик Диего Лопес Гарридо. - Это единственный путь для восстановления нормальных экономических отношений с Россией ".

Резолюции Парламентской ассамблеи НАТО являются политическими заявлениями, которые формально не обязательно выполнять, но к которым прислушиваются в странах-членах Североатлантического союза.