Генсек НАТО обвинил Россию в затягивании войны в Сирии

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, это связано с тем, что российские власти продолжают поддерживать режим президента Сирии Башара Асада.

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Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о призыве к Москве прекратить поддерживать режим президента Сирии Башара Асада. Столтенберг выразил беспокойство ударами крылатых ракет по территории страны.