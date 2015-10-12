Генсек НАТО обвинил Россию в затягивании войны в Сирии

12:58, 12 октября 2015
Мир
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия затягивает решение сирийского конфликта.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, это связано с тем, что российские власти продолжают поддерживать режим президента Сирии Башара Асада.

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Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о призыве к Москве прекратить поддерживать режим президента Сирии Башара Асада. Столтенберг выразил беспокойство ударами крылатых ракет по территории страны.

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