Генсек НАТО обвинил Россию в затягивании войны в Сирии
12:58, 12 октября 2015Мир
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия затягивает решение сирийского конфликта.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, это связано с тем, что российские власти продолжают поддерживать режим президента Сирии Башара Асада.
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Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о призыве к Москве прекратить поддерживать режим президента Сирии Башара Асада. Столтенберг выразил беспокойство ударами крылатых ракет по территории страны.
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