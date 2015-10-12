"Никто нас не сливает и не бросает": стали известны тезисы доклада Захарченко на закрытом совещании комсостава "ДНР"

«Мы не только знаем, что происходит в кабинетах украинской власти, но и держим руку на пульсе, а точнее у нас есть инсайд из логова руководства «ДНР» и «ЛНР». Советую ознакомиться с тезисами выступления Захарченко на закрытом совещании. Взгляд с той стороны о пакте Путина-Порошенко», – написал Корбан.

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Далее он приводит краткие тезисы доклада, из которых следует, что пророссийские сепаратисты не намерены сдавать своих позиций: наоборот, они заняты усилением боеспособности своих подразделений и ищут пути внедрения своих людей в силовые структуры и органы власти Украины:

- никто нас не сливает и не бросает. Это всё временно. Так надо;

- компартия продолжает нам помогать. На днях будут деньги. Озвучили сумму в 500 млн. рублей;

- технику всю отремонтировать. На ремонтные заводы в Зугрес и Снежное на днях приедут специалисты РФ по ремонту и восстановлению техники;

- продолжить работу по вербовке желающих поехать в Сирию;

- искать любые пути и возможности для внедрения своих людей в органы власти, силовые структуры Украины;

- продумать вопросы ведения разведки в зоне АТО как своими подразделениями так и с помощью агентуры. Обратить внимание на расширение агентуры;

- произвести отбор среди личного состава для направления на обучение в разведшколу (центр) на территории Ростовской области. Необходимо ещё 55 человек.