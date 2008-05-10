Посол Грузии в Украине обвинил ЕС в недальновидности

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Мераб АНТАДЗЕ называет недальновидной позицию некоторых стран Европы относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины и Грузии

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Мы не получили ПДЧ, и здесь страны старой Европы поступили недальновидно, когда учли давление или фактор России», - сказал М.АНТАДЗЕ.

В то же время, он напомнил, что в итоговом документе написана очень четкая формулировка: несмотря на то, что не указаны сроки ПДЧ, определено, что Украина и Грузия будут членами НАТО.

«Раньше ни одному государству так четко не давали обещания», - отметил посол.