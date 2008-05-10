Посол Грузии в Украине обвинил ЕС в недальновидности
06:50, 10 мая 2008Политика
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Антадзе не теряет надежды
Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Мераб АНТАДЗЕ называет недальновидной позицию некоторых стран Европы относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины и Грузии
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью УНИАН.
«Мы не получили ПДЧ, и здесь страны старой Европы поступили недальновидно, когда учли давление или фактор России», - сказал М.АНТАДЗЕ.
В то же время, он напомнил, что в итоговом документе написана очень четкая формулировка: несмотря на то, что не указаны сроки ПДЧ, определено, что Украина и Грузия будут членами НАТО.
«Раньше ни одному государству так четко не давали обещания», - отметил посол.
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