В пресс-службе Мосийчука рассказали о болезни нардепа

Об этом сообщает пресс-служба Мосийчука в Фейсбук.

"Врачами установлен диагноз Игоря Мосийчука: большая открытая язва 12 перстной кишки, которая сопровождалось внутренним кровотечением. Сейчас кровотечение остановлено, врачи пытаются стабилизировать его состояние", - написала пресс-служба.

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Отмечается, что к Мосийчуку никого не пускают кроме защитников.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Адвокаты депутата обжаловали это решение.

Вчера, 8 октября, Мосийчуку вызвали врачей "скорой" в Апелляционный суд, где рассматривалась его жалоба на меру пресечения в виде ареста.