Правоохранительные органы не реагируют на предвыборную вакханалию в регионах – Филатов

Систематические нарушения в ходе избирательной кампании, а также бездействие правоохранительных органов в отношении обеспечения законности выборов могут привести к общественным акциям протеста, считает народный депутат, член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» и кандидат в мэры Днепропетровска Борис Филатов.

«Возможны ли в Днепропетровске протесты? Я вижу тенденцию (роста нарушений. – Ред.): если она будет продолжаться в Днепропетровске, Одессе и в любом другом городе, то эти точки напряжения рано или поздно перерастут во взрыв», – сказал Борис Филатов в эфире программы «Право на власть» на канале «2+2».

По его словам, по всей Украине однозначно нарушается принцип равноправности участников избирательного процесса. Депутат также навел несколько примеров из Днепропетровска, где «Самопоміч» c БПП и «Оппозиционным блоком» препятствуют конкурентам.

«Публичное заявление о преступлении народного депутата является основанием для открытия уголовного дела, – сказал Филатов. – И теперь давайте посмотрим, как завтра прокуратура Днепропетровской области отреагирует на то, что члены городского теризбиркома от партий «Самопомич», «Оппоблока» и БПП не зарегистрировали партию «ДемАльянс» – в нарушение решения апелляционного суда. Точно так же они сделали с партией «Відродження» и партией социалистов».

Также, по словам народного депутата, председатель городской территориальной избирательной комиссии Днепропетровска лег в больницу, систематически срывает заседания комиссии и еще и судится - чтобы его не могли переизбрать.

«То, что происходит в Днепропетровске, Одессе и других городах – это вакханалия. А правоохранительные органы бездействуют», – подчеркнул Борис Филатов.

Напомним, согласно данным социологического опроса аналитического департамента «Актив Групп» относительно электоральных симпатий жителей Днепропетровска на выборах мэра города, 27% днепропетровцев готовы отдать свой голос за Бориса Филатова. За заместителя председателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула готовы проголосовать 23%, за председателя всеукраинской общественной организации «Громадська сила» Загида Краснова - 13%, за члена «Блока Петра Порошенко» Максима Курячого – 5%, за представителя партии «Возрождение» Анатолия Крупского – 5%.