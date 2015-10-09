Сегодня нардепы рассмотрят законопроект о системе иновещания Украины (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня пленарного заседания.

Также будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы Украины по модернизации Бортнической станции очистки сточных вод.

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Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" относительно оснований для выдачи вида на жительство представителям иностранных СМИ.

Среди прочего будет рассматриваться ряд законопроектов, которые касаются, в частности, лишения государственных наград, сокращения их перечня и права присвоения звания «Герой Украины» лицам, не являющимся гражданами Украины.