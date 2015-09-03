В Раде предлагают лишить Ани Лорак, Повалий, Кобзона и Баскова звания "Народный артист Украины"

Как сообщается на сайте ВР, автором соответствующего проект закона (№3016) является народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Мельничук.

Текст документа пока на сайте парламента не обнародован.

Между тем в пресс-службе «БПП» сообщили, что основной задачей проекта является осуждение антиукраинских и просепаратистских проявлений украинских деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, а также применение к ним публичной ответственности, в виде лишения звания «Народный артист Украины».Читайте такжеГоскино предложили штрафовать каналы за недостоверную информацию о годе производства фильмов РФ

Как отметил автор законопроекта Мельничук, «Украина де-факто находится в состоянии военного конфликта со страной-агрессором – Российской Федерацией. Вместе с тем, не все граждане могут адекватно оценивать ситуацию. Особое возмущение вызывает поведение ряда представителей украинской культуры и шоу-бизнеса, в частности тех, кто имеет звания «Народный артист Украины», а, следовательно, должны понимать свою ответственность и оставаться верными украинскому народу».

«Мы являемся свидетелями активного сотрудничества представителей украинской «богемы» со страной-агрессором, о чем свидетельствуют комментарии, после которых эти артисты недостойны считаться гражданами Украины, не говоря о том, чтобы иметь звание «Народный артист Украины». Проектом закона предлагается лишить Ани Лорак, Таисию Повалий, Иосифа Кобзона, Николая Баскова звания «Народный артист Украины», – рассказал Мельничук.

Читайте такжеПоэт Рыбчинский рассказал, почему отказался общаться с Кобзоном, но не с Повалий или Ани Лорак

Он отметил, что в статье 16 Закона Украины «О государственных наградах» определено, что лишение государственных наград может быть проведено президентом Украины только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом.

«Сегодня в Украине сложилась беспрецедентная ситуация, когда люди, которые для многих украинцев были авторитетами, с экранов телевизоров, средств массовой информации выступают с антиукраинскими призывами. Такое положение дел требует безотлагательного реагирования, а именно, скорейшего лишения этих «псевдонародных» артистов звания «Народный артист Украины», – отметил Мельничук.

Читайте такжеМилиция не будет охранять концерты Ани Лорак - Аваков

Депутат убежден, что принятие проекта закона будет способствовать предотвращению антиукраинских проявлений среди деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, которые являются публичными лицами и авторитетами для части украинского населения, а также станет логичным продолжением борьбы с сепаратизмом на всех уровнях.