МИД России предлагает увеличить количество наблюдателей ОБСЕ в Украине

Как переедает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«После подписания дополнения к комплексу мер об отводе сторонами от линии соприкосновения танков, минометов калибром менее 120 мм и артиллерии менее 100 мм на наблюдателей ОБСЕ возлагается задача по верификации этого процесса. Мы выступаем за увеличение численности специальной мониторинговой миссии (ОБСЕ – УНИАН) до разрешенных ее мандатом количества - 1 тыс. наблюдателей», - сказала Захарова.

Она отметила, сейчас в Украине работает менее 600 наблюдателей.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко, информируя об итогах встречи в «нормандском формате», отметил, что «мы договорились кардинально изменить функцию ОБСЕ».

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По его словам, ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всем оккупированным территориям, включая украинско-российскую границу. «Четко зафиксированы наши договоренности - никто не может препятствовать инспекторам ОБСЕ», - сообщил президент.

Также принято решение об увеличении численности миссии ОБСЕ и расширении ее мандата, сказал Порошенко.