Договоренности "нормандской четверки" не являются окончанием российской агрессии - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления в Верховной Раде Украины.

"Париж – это, конечно, не конец российской агрессии, но это шанс. Шанс для того, чтобы мы его использовали вместе, для того, чтобы украинские флаги появились в Донецке, и Луганске, и Симферополе. Поэтому я сосредоточусь на трех ключевых блоках договоренностей", - сказал Климкин.

В частности, речь идет о безопасности. "Сейчас мы находимся в другой логике, и я очень надеюсь, что мы находимся в логике перемирия, когда не гибнут наши солдаты, когда мы сможем стабилизировать ситуацию, достичь реальной деэскалации", - заявил Климкин.

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Министр также отметил важность начала разминирования под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Конечно, запрет использования средств радиоэлектронной борьбы против беспилотников ОБСЕ. Вы все знаете, что беспилотники ОБСЕ уже увидели кучу российского вооружения, и объективно открыли это для мира ", - сказал Климкин.

Он также сказал, что "в Париже российской делегации были предоставлены новые доказательства, и не только нами, но и, в том числе, канцлером Германии".

По убеждению Климкина, главная договоренность - это полный доступ наблюдателей ОБСЕ ко всем территориям на Донбассе, включая районы, прилегающие к российско-украинской границе.