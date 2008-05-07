В ликвидированном Тимошенко УкрГаз-Энерго назвали цену газа на... июнь

СП ЗАО «УкрГаз-Энерго» расценивает последние высказывания премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно компании как "очередную попытку силовой расправы".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «УкрГаз-Энерго», переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что с начала 2008 года Ю.ТИМОШЕНКО и ее окружение прибегают к административному давлению, попыткам дискредитировать ЗАО «УкрГаз-Энерго» и незаконно вытеснить его с газового рынка. В адрес компании и ее руководства звучат безосновательные обвинения, цель которых - подорвать репутацию СП в глазах потребителей, органов государственной власти, общественности и иностранных партнеров, а также искусственно создать препятствия законной хозяйственной деятельности.

«Пропагандистская кампания, развернутая Ю.В.ТИМОШЕНКО против ЗАО «УкрГаз-Энерго», кроме личных мотивов, не имеющих ничего общего с государственными интересами, также призвана снять с правительства и лично премьер-министра ответственность за беспорядок, который сегодня охватывает газовую отрасль, и резкий рост цен на голубое топливо», - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что, несмотря на сохранение цены на импортируемый природный газ на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м, его цена для промышленных предприятий, являющихся клиентами НАК «Нафтогаз Украины», в июне 2008 г. вырастет на 200 грн. за тыс. куб. м по сравнению с ценой, по которой ЗАО «УкрГаз-Энерго» поставляет газ потребителям с начала 2008 года. «Результатом непрофессиональных действий правительства относительно завышения цены на топливо являются не только финансовые потери потребителей, но и наращивание темпов инфляции», - подчеркивает компания.

Вместе с тем в сообщении сказано, что «УкрГаз-Энерго» всегда неуклонно выполняло и продолжает выполнять все свои обязательства как перед клиентами – потребителями природного газа, так и перед государством.

«УкрГаз-Энерго» превратило традиционно убыточные поставки газа промышленным потребителям в рентабельный бизнес, внедрив четкие и прозрачные методы денежных расчетов и европейскую систему контрактов без бартерных, зачетных схем и других средств уклонения от уплаты налогов. Благодаря этому с начала работы ЗАО «УкрГаз- Энерго» заплатило в государственную казну более 15,3 млрд. грн., став крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 150 всесторонних проверок со стороны государственных контролирующих органов к СП и его руководству не предъявлено ни одной претензии», – говорится в сообщении.

Также компания сообщает, что и управление деятельностью, и подача отчетности в ЗАО «УкрГаз-Энерго» осуществляется в соответствии с действующим законодательством. «Такой орган, как упомянутый Ю.В.ТИМОШЕНКО «центр управления полетами», в компании отсутствует и, очевидно, относится к аэрокосмической сфере», – отмечает компания.

«УкрГаз-Энерго» заявляет, что будет обжаловать любые незаконные действия правительства на рынке природного газа и оставляет за собой право защищать собственную деловую репутацию от клеветнических заявлений как публично в средствах массовой информации, так и в суде.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что руководство «УкрГаз-Энерго» будет привлечено к уголовной ответственности.

«Помните, сколько рассказывали, что «УкрГаз-Энерго» будет на внутреннем рынке Украины работать пожизненно и что плевали они на правительство, на премьера, на НАК «Нафтогаз Украины», на Минтопэнерго? И говорили, что у них есть другой «центр управления полетом», перед которым они отчитываются, и где они будут постоянно доить внутренний рынок Украины бесконечно, причем разрушая все системы. Покажите мне, где сейчас «УкрГаз-Энерго», и это еще не конец. Я уверена, что за это будет еще и уголовная ответственность от первого и до последнего руководителя, кем бы они сегодня ни были – депутатами или просто уволенными людьми», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. «УкрГаз-Энерго» - совместное предприятие НАК "Нафтогаз Украины" и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), было создано в феврале 2006 года. Оно являлось единственным поставщиком природного газа в Украину. "УкрГаз-Энерго" продавало промышленным потребителям Украины природный газ, приобретаемый у RosUkrEnergo.