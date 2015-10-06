ОПОРА: Днепропетровский суд незаконно запретил ЦИК менять председателя местного избиркома

Об этом идет речь в комментарии наблюдателя Гражданской сети ОПОРА, координатора по городу Днепропетровску Вадима Головченко.

Координатор сети ОПОРА отметил, что кодексом административного судоустройства установлен особый порядок рассмотрения жалоб, ответчиком по которым является Центральная избирательная комиссия, и предусмотрен только один суд, который может рассматривать подобные дела – это Апелляционный административный суд Киева как суд первой инстанции и Высший административный суд Украины как суд второй инстанции.

«Таким образом, Днепропетровский окружной админсуд нарушил правила подсудности и сам принцип рассмотрения подобных дел», - отметил Головченко.

Кроме того, по словам гражданского активиста, суд фактически перебрал на себя полномочия субъектов избирательного процесса – политических партий, по представлениям которых формируются избирательные комиссии.

«Таким образом, суд ограничил права ЦИК, к исключительной компетенции которой относится право формирования территориальных избирательных комиссий», - подчеркнул Головченко.

Днепропетровский окружной административный суд также запретил Государственной регистрационной службе предпринимать какие-либо действия, направленные на смену адреса Днепропетровской городской избирательной комиссии и изменение ее председателя.

«То есть, это решение суда ограничивает права Государственной регистрационной службы как уполномоченного органа в сфере регистрации. Фактически, Государственная регистрационная служба лишена возможности выполнять свои обязанности», - отметил он.

«Абсолютно очевидно, что Окружной административный суд Днепропетровска превратился из независимого судебного органа в государственного рейдера», - резюмировал представитель сети ОПОРА.

Как известно, представитель «Батькивщины» Юрий Подлесный был назначен на должность главы городской территориальной избирательной комиссии Днепропетровска в начале сентября. За время его работы суд уже несколько раз признавал решения ТИК незаконными.

В частности, Днепропетровский окружной административный суд признал незаконным постановление городской избирательной комиссии об отказе в регистрации Анатолию Крупскому кандидатом на пост мэра города и списка кандидатов от партии «Видродження» на выборах в городской совет. В постановлениях суда отмечалось, что выводы избиркома о подаче неполного пакета документов Анатолием Крупским и партией «Видродження» являются незаконными.

Кроме того, Днепропетровский окружной административный суд признал незаконной бездеятельность городской избирательной комиссии, отказывающей в регистрации для участия в местных выборах городской организации партии «Видродження».

Суд также признал нарушения со стороны ТИК из-за отсутствия уведомления партии «Видродження» о дате и времени проведения жеребьевки по определению политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене.

В то же время, ТИК под руководством Юрия Подлесного зарегистрировала «клона» Крупского родом из Харьковской области.

После такого решения избиркома в городе началась круглосуточная акция протеста.

Против попытки не допустить партию к участию в предстоящих местных выборах в городе протестуют действующие депутаты городского и областного советов, работники промышленных предприятий, учителя, медики, сотрудники органов местного самоуправления.

Анатолий Крупский назвал данную ситуацию яркой демонстрацией применения административного ресурса.

В штабе «Видродження» предполагают, что уже признанный судом незаконный отказ в регистрации кандидатам от политической силы – следствие сговора между партиями «Блок Петра Порошенко-Солидарность» и «Оппозиционного блока», представители которых председательствуют в ТИК в Днепропетровске.