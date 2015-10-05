В АП выразили осторожный оптимизм относительно освобождения Савченко
Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев выражает осторожный оптимизм относительно возможного освобождения украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, которую незаконно удерживает Россия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.
Заместитель АП отметил, что 2 октября в Париже президент Украины Петр Порошенко отдельно обратил внимание на ситуацию с Савченко.
"И более того, эта позиция была громко поддержана канцлером Германии и президентом Франции. Я на данном этапе не хотел бы раскрывать некоторые договоренности по этому поводу", - сказал Елисеев.
Он заявил, что президенту РФ Владимиру Путину был четко доведен сигнал, что не только Украина, но и все международное сообщество требует освобождения Савченко, а также осужденных режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. Также, сказал Елисеев, никто не забывает и о других украинцах, которые находятся в российских тюрьмах в качестве политических заложников.
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"Мы вспоминаем эти фамилии (Савченко, Сенцова) как символы, но за ними мы подразумеваем, и мы передали все эти списки, - несколько сотен украинцев, которых также ждут семьи, родители и дети. И мы также этот вопрос со списками поднимали в Париже", - подчеркнул Елисеев.
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В этой связи он сказал, что "у нас создается впечатление, что этот вопрос все серьезнее и серьезнее воспринимается российской стороной, и отсюда у нас есть осторожный оптимизм, что рано или поздно, он долен быть решен".