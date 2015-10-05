В АП выразили осторожный оптимизм относительно освобождения Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Заместитель АП отметил, что 2 октября в Париже президент Украины Петр Порошенко отдельно обратил внимание на ситуацию с Савченко.

"И более того, эта позиция была громко поддержана канцлером Германии и президентом Франции. Я на данном этапе не хотел бы раскрывать некоторые договоренности по этому поводу", - сказал Елисеев.

Он заявил, что президенту РФ Владимиру Путину был четко доведен сигнал, что не только Украина, но и все международное сообщество требует освобождения Савченко, а также осужденных режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. Также, сказал Елисеев, никто не забывает и о других украинцах, которые находятся в российских тюрьмах в качестве политических заложников.

Читайте такжеВ ПАСЕ назвали цель содержания Россией под стражей украинской летчицы Савченко

"Мы вспоминаем эти фамилии (Савченко, Сенцова) как символы, но за ними мы подразумеваем, и мы передали все эти списки, - несколько сотен украинцев, которых также ждут семьи, родители и дети. И мы также этот вопрос со списками поднимали в Париже", - подчеркнул Елисеев.

Читайте такжеСавченко может вернуться в Украину в течение полугода - адвокат

В этой связи он сказал, что "у нас создается впечатление, что этот вопрос все серьезнее и серьезнее воспринимается российской стороной, и отсюда у нас есть осторожный оптимизм, что рано или поздно, он долен быть решен".