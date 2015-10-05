У Порошенко заявили, что возвращение Донбасса - это подготовительный этап к возвращению Крыма

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев подчеркивает, что возвращение Донбасса является подготовительным этапом к возвращению Крыма.

Об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Заместитель главы АП напомнил, что Минские договоренности касаются только Донбасса.

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"Речь идет об урегулировании ситуации на Донбассе и возвращении ими (Россией) мирным путем суверенитета (Украины) на Донбасс. Что касается Крыма, это - отдельная история, и отдельный трек, отдельное направление урегулирования. Но для нас принципиально важно, чтобы мы на примере Донбасса показали, как украинская власть, украинцы борются за свою территориальную целостность", - подчеркнул Елисеев.

По его словам, часто звучат мнения, что "давайте оградимся от Донбасса". Елисеев заявил, что такие предложения звучат болезненно.

"Если мы избавимся от Донбасса, то как мы можем требовать возвращения Крыма в лоно Украины? Поэтому я считаю, что Донбасс - это подготовительный этап к возвращению Крыма под суверенитет Украины. Поэтому, когда будет возвращен Донбасс, то Крым рано или поздно будет возвращен", - подчеркнул заместитель главы АП.

По его убеждению, это вопрос времени.