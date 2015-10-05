Климкин: в ООН есть четкая проукраинская коалиция

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает ZN.ua.

"В ООН есть очень четкая проукраинская коалиция, которая понимает, что Украина борется за ценности именно здесь, в Европе. Даже в масштабах ООН всем не безразлично то, что происходит в Украине. Нам помогали и будут помогать", – сказал он.

Климкин также отметил, что мировые лидеры сошлись во мнении, что "ситуация в Украине – это вопрос ценностей, а в Сирии – это вопрос урегулирования ситуации на ближнем востоке. Эти вопросы никогда не будут размениваться".

Читайте такжеПорошенко: Есть скоординированная позиция по ограничению права вето для постоянных членов СБ ООН

"Другой аспект, что в обеих вопросах Россия фактически поддерживает терроризм и об этом все говорят. Кого бомбардирует Россия? Это умеренная оппозиция, которая борется за изменения в Сирии. Сейчас российские войска находятся в Донбассе, и в Сирии. Где они будут завтра – это никому неизвестно. Это вопрос доверия, это вопрос доверия к России, которого нет", – подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама подтвердил поддержку Украины и усилий Порошенко защитить территориальную целостность и суверенитет Украины.