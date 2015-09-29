На встрече с Порошенко Обама заявил, что США продолжат поддерживать Украину
Обама подтвердил поддержку Украины и усилий Порошенко защитить территориальную целостность и суверенитет Украины.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой в рамках мероприятий ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко в Facebook.
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«Президент Обама подтвердил поддержку Украины и усилий президента Петра Порошенко защитить территориальную целостность и суверенитет Украины», - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-секретаря, «во время разговора президент Обама подчеркнул, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать Украину, которая внедряет реформы и продолжает искать дипломатическое решение конфликта».