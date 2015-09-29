Совет безопасности ООН не ответила должным образом на решение ситуации в Украине - президент Румынии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Лидер Румынского государства отметил, что бездействие в случае со вспышкой насилия, как это было в Украине, "создает неверное восприятие, что незаконные захваты территорий независимых суверенных государств возможны и допускаются".

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"Примером такого дела является ситуация в Украине, в соответствии с которой Организация Объединенных Наций и Совет безопасности, в частности, не предприняли действий, которые ожидались, учитывая Устав ООН. Мы призываем всех членов Совета безопасности действовать ответственно и быть на стороне интересов международного мира и безопасности, и согласно международному праву при разрешении ситуации в Украине", - заявил Йоханнис.

Президент Румынии выразил поддержку инициативе Франции и Мексики относительно неиспользования права вето на Совете безопасности ООН в случаях предотвращения или пресечения массовых зверств и военных преступлений.