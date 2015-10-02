В Париже договорились о выводе иностранных войск с Украины и восстановлении контроля над границей

Об этом он заявил в пятницу в Париже после завершения переговоров в Нормандском формате, которые прошли с участием президентов Украины, России и Франции Петра Порошенко, Владимира Путина, Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Мы согласились о пошаговом дальнейшем контроле над границей и выводе всех иностранных войск из Украины", - заявил Олланд.

Также была достигнута договоренность, что будет увеличено количество пунктов пропуска, будут облегчены процедуры для международных организаций и будет ускорен обмен заложниками.

Кроме того, по словам французского президента, обсуждался вопрос газа. "Так как протокол парафирован и подписан, теперь это вопрос выполнения подписанных договоренностей. Мы договорились встретиться на уровне министров иностранных дел, чтобы подвести итоги предыдущих договоренностей", - подчеркнул Олланд.