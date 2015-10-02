Стало известно, о чем договорились Порошенко и Олланд на встрече в Париже

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь на встрече в Париже.

«Отношения Украины и Франции находятся на самом высоком уровне за времена независимости», – подчеркнул Порошенко.

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Собеседники обсудили ситуацию в оккупированных Донбассе и Крыму и скоординировали позиции перед переговорами в «нормандском формате».

Порошенко и Олланд отметили необходимость реформирования Совета Безопасности ООН.

Собеседники обсудили вопрос безвизового режима для украинцев.

Порошенко пригласил Олланда посетить Украину с официальным визитом. Приглашение было принято.