Стало известно, о чем договорились Порошенко и Олланд на встрече в Париже
16:14, 02 октября 2015Политика
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Президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Франсуа Олланд договорились о проведении украинско-французского инвестиционного форума в ноябре этого года и скоординировали позиции перед переговорами в «нормандском формате».
Порошенко прибыл в Париж / REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь на встрече в Париже.
«Отношения Украины и Франции находятся на самом высоком уровне за времена независимости», – подчеркнул Порошенко.
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Собеседники обсудили ситуацию в оккупированных Донбассе и Крыму и скоординировали позиции перед переговорами в «нормандском формате».
Порошенко и Олланд отметили необходимость реформирования Совета Безопасности ООН.
Собеседники обсудили вопрос безвизового режима для украинцев.
Порошенко пригласил Олланда посетить Украину с официальным визитом. Приглашение было принято.
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