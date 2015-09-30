Порошенко призвал ООН надавить на Россию, чтобы освободить незаконно удерживаемых граждан

Об этом президент Украины заявил, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает пресс-служба главы государства.

«Не имею права не вспомнить с этой высокой трибуны имена Надежды Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко и многих других украинцев - политических заключенных российского режима, которых Кремль продолжает незаконно удерживать в своих тюрьмах. Например, Олег Сенцов - почтенный кинорежиссер. Его судят только за то, что он - украинец».

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«Достичь нашей цели мы сможем только тогда, когда это давление будет действительно глобальным», ¬ подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с т.н. «рассмотрением по существу уголовного дела» над Надеждой Савченко, которая в июне 2014 года была захвачена в плен в Луганской области Украины представителями поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований и похищена с территории Украины.