Ющенко предостерег Тимошенко: силовой вариант не пройдет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует, чтобы все стороны конфликта вокруг Фонда государственного имущества Украины руководствовались исключительно положениями Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что, в соответствии с действующей Конституцией, решение вопрос об увольнении и назначении председателя Фонда госимущества находится в исключительной компетенции парламента.

«Никто не изменит эту норму закона, и я обязываю все стороны, которые принимают участие сегодня в конфликте, руководствоваться исключительно Конституцией Украины», - сказал Президент.

Он отметил, что нелегитимно уволенный или нелегитимно назначенный председатель ФГИУ - «это крест на всей приватизации».

Кроме того, по мнению Президента, это также дискредитирует Украину, ее власть и серьезно уменьшает стоимость объектов приватизации.

«Моя рекомендация, и правительству в том числе - заняться сейчас теми делами, которые касаются исключительно правовой плоскости урегулирования этого вопроса», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что ни один силовой вариант не пройдет.

«Я буду четко стоять на страже норм Конституции в данном вопросе. Мне кажется, правительство это хорошо понимает, но почему-то соответствующих выводов не делает. Мы идем неправильной дорогой», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин отстранил Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в КС представление по поводу конституционности этих распоряжений правительства в отношении руководства ФГИУ.

25 апреля, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда.

В свою очередь, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, что захват ФГИУ 25 апреля - это фактически сценарий начала государственного переворота. По ее словам, Фонд госимущества остается подотчетным исключительно Президенту, а не Кабинету министров. Все поручения, которые отдали Ю.ТИМОШЕНКО и А.ПОРТНОВ региональным руководителям ФГИУ не имеют юридических оснований.

Также 25 апреля, Генеральная прокуратура Украины вынесла протест на распоряжение Кабинета министров об устранении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины в связи с проведением служебного расследования, а также об утверждении условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Вечером 25 апреля правительство отклонило эти протесты Генпрокуратуры.

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, есть новое обращение Президента В.ЮЩЕНКО в Конституционный Суд по поводу инициированной правительством смены руководства ФГИУ, которое КС будет рассматривать 5 мая.